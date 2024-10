Concurso de ideias premeia inovação de tecnologia solar

Já imaginaste, por exemplo, ter na tua cidade um parque de fornos solares comunitários? Há tantas ideias que podem surgir e ser implementadas. É aqui que entra o Faro Solar Design Lab, um laboratório experimental que convida criativos de várias áreas (arquitetura, design, engenharia, turismo, urbanismo, artes) a descobrir o potencial da energia e da luz solar para um estilo de vida mais sustentável e low tech.

“Com a ajuda da equipa da Oficina, durante o Solar Design Lab vamos pensar na ligação de Faro com o Sol, criando narrativas ligadas à energia e à luz solar e idealizando o futuro dos espaços que habitamos, de forma criativa e artística. E se vivêssemos de forma menos acelerada e mais sustentável?”, revela a organização.

O objetivo é desenvolver propostas inovadoras que utilizem a energia solar como motor de mudança para a transição energética e para um estilo de vida mais saudável.

O laboratório está aberto a criativos de várias áreas, que sintam vontade de pensar o Futuro tendo o sol como inspiração. A participação é gratuita, mas obrigatória através do formulário disponível aqui.

As melhores ideias serão avaliadas por um júri e a proposta vencedora receberá um prémio de 678 euros. A ideia vencedora será também apresentada na Conferência Internacional SUNPLUGGED, que decorre em Faro, em fevereiro de 2025.

O evento vai decorrer dia 19 de outubro no UAlg Tech Campus, no Campus da Penha da Universidade do Algarve, entre as 09h30 e as 18h00.

Mais informações aqui.

Este é um projeto da Associação ArQuente, Transversal Project e Basso Profilo.