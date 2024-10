Loulé promove a semana municipal para a igualdade

Através de um programa de iniciativas, a Câmara Municipal de Loulé leva a cabo, de 17 a 31 de outubro, a Semana Municipal para a Igualdade, evento que faz parte do Plano Municipal para Igualdade de Género e Não Discriminação deste Município.

Este Plano contempla comemorações associadas à temática de igualdade de género, nomeadamente do Dia Municipal para a Igualdade (24 de outubro) sendo que este ano a Autarquia louletana vai também dinamizar quatro ações para os diferentes públicos.

No dia 18 de outubro, entre as 18h30 e as 20h00, a Biblioteca Municipal de Loulé promove mais uma sessão do Ciclo de Conversas “Semear Hoje…Colher o Amanhã…”, sob o tema “Bem-Estar no Envelhecer, Estratégias de Bem-Estar na Demência”, que vai contar com a participação da terapeuta ocupacional, Patricia Paquete.

“Ser mulher … ontem e hoje” é a atividade que acontece no dia 21 de outubro, pelas 18h00, no Auditório Cândido Guerreiro, Escola Profissional de Alte, em Alte. Constitui uma pequena homenagem a Albertina Madeira, uma altense que, aos 101 anos de idade, continua a dirigir o jornal “Ecos da Serra”. Este será um momento de reflexão sobre o paralelismo de duas realidades temporais diferentes no papel da mulher na sociedade. Entre os/as participantes estará, além de Albertina Madeira, a jornalista Fúlvia Almeida e o presidente da Junta de Freguesia de Alte, António Martins.

Numa ação dirigida à comunidade escolar, “A profissão de engenheira ou arquiteta é para mim?” é uma iniciativa que consiste na auscultação aos alunos e alunas do ensino secundário do concelho de Loulé, sobre a pretensão de escolha dos cursos superiores, nas áreas de Engenharia e Arquitetura. Decorre no período de 21 a 31 de outubro.

Finalmente, a atividade física vai estar em destaque na iniciativa “Caminhar pela Igualdade”. A caminhada será realizada no dia 26 de outubro, em parceria com a Junta de Freguesia de Boliqueime, e contará com um percurso de 6 Kms, com início (às 15h00) e términos em frente à nova sede desta Junta. Aliada a esta iniciativa estará a vertente solidária, já que as pessoas participantes são convidadas a entregar um bem alimentar, no ato da sua inscrição, para depois ser distribuído a uma instituição de solidariedade social do concelho.

De referir que, desde 2010, o Dia Municipal para a Igualdade é celebrado a 24 de outubro por centenas de organizações representativas da sociedade civil e da esfera pública de todo o território português, com vista à promoção dos valores da Igualdade, Inclusão e Participação.

O Plano Municipal para Igualdade de Género e Não Discriminação de Loulé visa dar resposta aos objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação – Portugal + Igual 2018-2030 e aos respetivos Planos Nacionais de Ação, pelo período de quatro anos (2023-2026). Tem como objetivo promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, na sua participação coletiva em sociedade e a eliminação de estereótipos de género nas várias esferas.

Ao desenvolver as ações que se encontram vertidas neste Plano, o Município de Loulé demonstra o compromisso público relativamente às questões de igualdade, que incidem numa dimensão interna (intervenção ao nível da estrutura interna da Câmara) e externa (intervenção ao nível do território, nos diversos domínios de atuação da Câmara).