Feira de Noivos regressa a Tavira para a 3ª edição

A Associação Baixa de Tavira, com o apoio do Município de Tavira, realizar a 3ª edição da Feira de Noivos nos dias 26 e 27 de outubro, no Parque de Feiras e Exposições.

Esta iniciativa irá contemplar dezenas de expositores relacionados com a organização de um casamento e irá apresentar as principais tendências em algumas áreas como: vestidos de noiva, fatos de noivo, fotografia, vídeo, ourivesaria, catering, quintas/hotéis, carros clássicos entre outras.

O evento tem entrada gratuita e conta ainda com alguns momentos de animação e desfiles diários.

Uma exposição de passagem obrigatória, para quem está a preparar o seu dia de sonho: dia 26 (das 15H às 21H30) e dia 27 (das 15H às 20H).

Para mais informações contacte o 281 320 591 ou envie email para baixatavira@gmail.com.