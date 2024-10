Cineteatro Louletano: ‘Plástico Poder’ aborda a qualidade de vida na sociedade capitalista

‘Plástico poder’ é o próximo projecto no âmbito da Criação/Teatro da ‘folha de medronho’. A estreia está marcada para 31 de Outubro, às 21h, no Cineteatro Louletano, com um ensaio aberto às escolas, no dia 30, às 14h30.

Esta produção conta também com o lançamento do livro/objecto ‘Plástico Poder – Notas de uma criação’, a quinta edição das ‘edições da folha’, no dia 30 de Outubro às 18h00, no Bar do Cineteatro.

“Ao contrário da máquina trabalhadora, com diversas partes que simultaneamente fazem algo maior funcionar, nós, que nos denominamos sociedade, cada vez mais nos dividimos em fragmentos individualizados de forma a competir em todos os aspectos. O actual modelo capitalista que predomina na quase totalidade de comunidades que se auto declaram modernas, é um sistema que cria competidores desde a infância. A partir dos primeiros anos escolares, já somos estimulados a ser ‘o melhor’, em busca de um sucesso que, na prática, é inalcançável para a esmagadora maioria de cidadãos e cidadãs. Dessa forma, moldamos gerações que são engolidas por ferozes ‘mercados’…”, diz a sinopse.

Seguindo a já habitual dinâmica de cruzamentos e partilhas com artistas que habitam outros lugares desta nossa casa comum, o texto original foi escrito, a convite da ‘folha de medronho’, pelo dramaturgo brasileiro Felipe Martinez com o seu conterrâneo André Galarça a assinar o design de iluminação. A interpretação será de Sara Vicente, actriz licenciada em Teatro pela ESMAE/Porto, e Catarina Estácio, também performer e actriz, licenciada em Música pela ESMAE/Porto. Marca também da essência da ‘folha de medronho’, são as parcerias criadas com outras entidades companheiras, pelo que integram a equipa do projecto a Plutão de Verão, a Bloco D Design e Comunicação, Ana Medeira Multimédia, entre outros. A produção é da ‘folha de medronho- associação de artes performativas de Loulé’ e conta com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e do Cineteatro Louletano.

Ficha Artística:

Autor do texto e encenador – Felipe Martinez

Consultor artístico – João de Mello Alvim

Direcção de produção – Alexandra Diogo

Assistente de produção – Egas Simão

Actriz – Sara Vicente

Actriz – Catarina Estácio

Design gráfico – Ana Rodrigues

Figurinos – Felipe Martinez, Alexandra Diogo, Sara Vicente

Cenário – Felipe Martinez, Alexandra Diogo

Ambiente sonoro – Felipe Martinez, André Galarça

Desenho de luzes e rider técnico – Felipe Martinez, André Galarça

Fotografia – Diogo Simão

Vídeo – Ana Medeira

Gestor financeiro do projecto – Miguel Velez

Bloco D – Design e Comunicação – Verónica Guerreiro