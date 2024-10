Albufeira recebeu a Comissão avaliadora da sua candidatura a “Cidade Europeia do desporto 2026”

O Município de Albufeira recebeu nos passados dias 16, 17 e 18 de outubro, a Comissão Avaliadora da sua candidatura a “Cidade Europeia do desporto 2026”.

A comissão composta por Gian Francesco Lupattelli, presidente da ACES Europa – Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto; António Garde – vice-presidente da ACES Espanha; Anna Majoral – delegada da ACES Europa de Andorra, Nuno Santos – presidente da ACES Portugal e César Peixoto – professor da Faculdade de Motricidade Humana, visitou a cidade um ano após o trabalho de preparação da candidatura.

Durante a visita a comissão recebeu o Dossier Oficial de Candidatura e conheceu as condições das infraestruturas desportivas, o trabalho desenvolvido pelo Município e pelos clubes e associações desportivas do concelho e ficou ainda a conhecer quais são as perspetivas para o Desporto em Albufeira.

Visita ao Estádio de Ferreiras

Visita a outro estádio do Município

Durante a conferência de imprensa, o momento mais importante da visita, onde a comissão recebeu o dossier oficial de candidatura, o presidente da Câmara, José Carlos Rolo, afirmou que em Albufeira “o Desporto é para todos e é uma atividade inclusiva”, referindo, igualmente, que apesar de todo o investimento feito na área pela autarquia estão conscientes de que ainda há projetos a desenvolver, alguns dos quais já em andamento.

Cristiano Cabrita, vice-presidente da câmara com o pelouro do Desporto reforçou as palavras do presidente, sublinhado que “Albufeira é uma cidade moderna e dinâmica e com todas as condições para vencer esta candidatura”.

A última intervenção coube ao presidente da ACES Europa, Gian Lupattelli que destacou que a cidade é conhecida internacionalmente, recebe milhares de turistas e tem imensos cidadãos estrangeiros a residir no concelho, elogiando a estratégia do Município em associar o Desporto ao Turismo como aposta forte no destino.

Conferência de Imprensa

Agora, resta ao município de Albufeira esperar cerca de um mês pela votação em Bruxelas da Candidatura de Albufeira que concorre com o Município de Paredes.