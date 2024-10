Fórum Empresarial: UAlg recebe visitas de Luís Montenegro e Pedro Sánchez

O primeiro ministro português Luís Montenegro e o seu homólgo espanhol, Pedro Sánchez, vão marcar presença esta quarta-feira no Campus da Penha da Universidade do Algarve.

Os governantes estão no Algarve a participar na 35ª Cimeira Luso-Espanhola, um encontro bilateral que contará com a presença dos chefes de Governo dos dois países. Paralelamente, a UAlg acolhe o Fórum Empresarial Luso-Espanhol.

A iniciativa, organizada pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), reúne empresários portugueses e espanhóis e colocará a discussão várias questões sobre áreas estratégicas para os dois países.

Luís Montenegro e Pedro Sánchez vão presidir à sessão de encerramento da iniciativa organizada pela UAlg.

O Fórum Empresarial Luso-Espanhol também contará com a presença do ministro da Indústria e Turismo de Espanha, Jordi Hereu, e do ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis.