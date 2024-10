Salvador Lourenço é o quarto e último candidato à direção-geral da AAUAlg

Vai ser a Lista L e é a quarta e última a candidatar-se, já que o período de entrega de listas terminou dia 14, segunda-feira.

Esta lista é encabeçada por Salvador Lourenço, aluno de 4º ano do curso de Sociologia da Universidade do Algarve. Para além disso, é membro co-fundador do Núcleo de Estudantes de Sociologia, foi vice-presidente deste mesmo núcleo em 2022 e também presidente da mesa do plenário em 2024. É também membro organizador do Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia 2024.

Segundo Salvador Lourenço, a Lista L tem «um projeto ambicioso e uma equipa comprometida em colocar os problemas concretos dos estudantes no topo das suas prioridades.»

Pode ler abaixo o início do programa eleitoral desta lista que agora se candidata à AAUAlg.

«A lista L candidata-se à Direção Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve com um projeto ambicioso e uma equipa comprometida em colocar os problemas concretos dos

estudantes no topo das suas prioridades. Com o lema “Lutar por mais”, queremos incentivar os estudantes a lutarem e reivindicarem os seus direitos por um ensino superior de qualidade e

gratuito, colocando desde já em causa a existência da propina. Lutar por um reforço do alojamento estudantil público, o reforço da oferta de transportes públicos, pela reforço da ação

social redução do preço do prato social na cantina e por um ensino superior que permita a todos viverem bem onde estudam, como a universidade apregoa.»

Consulte aqui o programa eleitoral completo da lista L.

Relembramos ainda que o calendário eleitoral foi revelado nas últimas semanas e as eleições decorrem a 7 de novembro. As listas integrais podem ser consultadas na publicação e na entrada da sede da AAUAlg.