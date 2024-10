Faro foi distinguido com a Bandeira de Autarquia Familiarmente Responsável pelo 5ªano consecutivo

O Município de Faro foi considerado pelo Observatório Autarquias Familiarmente Responsáveis como um dos Mais Familiarmente Responsáveis, tendo sido distinguido com a Bandeira de Autarquia Familiarmente Responsável atribuída por este Observatório da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas pelo 5º ano consecutivo (2019 a 2023).

Este galardão, que visa reconhecer as boas práticas no âmbito das políticas familiares e distinguir os municípios que, como Faro, investem na execução de uma política integrada de apoio à família, foi entregue numa cerimónia que decorreu no passado dia 17 de outubro, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra

A bandeira verde, que simboliza o reconhecimento conferido, e que foi atribuída a 110 dos 308 municípios do pais, valoriza as medidas de apoio às famílias a nível local, desde a prática de tarifas reduzidas da água, reduções de IMI, isenções, à implementação de medidas e apoios a agregados em especiais situações de vulnerabilidade social, nomeadamente políticas de apoio à habitação, especialmente direcionadas para as famílias, em função do rendimento e da dimensão do agregado ou número de filhos, durante o ano 2023.

Na área da educação e formação, o Município de Faro constitui-se como uma das 96 autarquias que apoiam refeições escolares, gratuitamente ou com custos mais reduzidos a famílias com baixos rendimentos; e ainda no que concerne ao “acesso mais alargado à cultura e ao desporto”, sendo 1 dos quais 35 municípios que disponibilizam bilhetes de família, no âmbito das suas ofertas culturais, de lazer ou tempo livre, e ainda 1 das 78 autarquias que têm ‘outros descontos’ nestes serviços”.

Este reconhecimento, obtido pelo 5º ano consecutivo, é fruto das políticas amigas das famílias que têm vindo a ser implementadas e de um trabalho articulado entre os serviços e empresas municipais, com o apoio da rede social concelhia e de centena de instituições que a compõem, com o objetivo de apoiar os farenses e a suas famílias.

Entre algumas das medidas implementadas pelo Município de Faro, consideradas familiarmente responsáveis, estão a redução do IMI para as famílias numerosas; a aplicação, por parte da FAGAR E. M., de uma tarifa familiar para os agregados mais numerosos; a implementação do Cartão ABEM – programa de acesso gratuito a medicamentos; o sistema municipal de teleassistência que confere mais segurança e conforto às populações mais idosas e geograficamente isoladas, a medida de apoio ao arrendamento privado ou ainda, as estruturas criadas para apoiar um envelhecimento ativo da população, como o Programa Sénior Ativo e a criação da Comissão de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa, entre outras.