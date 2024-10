A Versus Tuna vai representar o Algarve no XI Certamen de Tunas Internacional em Aguascalientes

Resultado de um convite da Tuna de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, a Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve vai participar no XI Certamen de Tunas Internacional em Aguascalientes que decorre nos dias 1 e 2 de novembro de 2024.

O certame insere-se no Festival Cultural Calaveras, um dos maiores e mais emblemáticos eventos do país que espera receber mais de 375 mil visitantes. O festival inclui mais de 600 atividades, destacando-se o pasacalles pelas ruas da cidade, serenatas e um espetáculo cultural de grande impacto.

A Versus Tuna vai ser a única representante de Portugal neste certame que vai contar com a participação de tunas do México e do Chile. Ao levar a música e a tradição académica algarvia a este palco, contribuiu-se para o reforço dos laços culturais entre Portugal e o México, promovendo simultaneamente a região e o nome da Universidade do Algarve a nível internacional.

A tour inicia-se no dia 26 de outubro e estende-se até 8 de novembro, passando por várias localidades e explorando a riqueza cultural, histórica e artística do México.

Podes acompanhar esta jornada e todas as atualizações nas redes sociais da Versus Tuna.

Instagram – https://www.instagram.com/versustuna/

Facebook – https://www.facebook.com/Versus.Tuna/