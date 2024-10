Pedro Sánchez e Luís Montenegro visitaram a Universidade do Algarve

No âmbito da 35ª Cimeira Luso-Espanhola, que se realizou no dia 23 de outubro, em Faro, o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, deslocaram-se à Universidade do Algarve para participar no Fórum Empresarial Luso-Espanhol, onde receberam a medalha da UAlg e assinaram o Livro de Honra da Instituição.

O Fórum Empresarial Luso-Espanhol, organizado pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), reuniu empresários portugueses e espanhóis e colocou a discussão várias questões sobre áreas estratégicas para os dois países.

A iniciativa também contou com a presença do ministro da Indústria e Turismo de Espanha, Jordi Hereu, e do ministro da Economia de Portugal, Pedro Reis.

A sessão de encerramento foi presidida por Pedro Sánchez e por Luís Montenegro.