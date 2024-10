Entrevistas aos candidatos à direção-geral da AAUAlg já disponíveis

A RUA FM esteve à conversa com os quatro candidatos à direção-geral da Associação Académica da Universidade do Algarve para o mandato de 2024/2025. As eleições decorrem no dia 7 de novembro.

Inicia-se hoje o período de campanha eleitoral para os órgãos sociais da AAUAlg, com quatro listas (A, C, L, T) a sufrágio para a direção-geral. As listas são presididas por Rita Tavares (atual presidente da AAUAlg e da Lista A), Leonardo Quadrio (Lista C), Salvador Lourenço (Lista L) e Rodrigo Raziel (Lista T).

Para conhecer melhor cada uma destas listas a Rádio Universitária do Algarve esteve à conversa individualmente com cada um dos candidatos supramencionados, com as entrevistas já disponíveis no SoundCloud e também no YouTube.

Relembramos que as eleições da AAUAlg acontecem no dia 7 de novembro, quinta-feira. Podes consultar o calendário eleitoral aqui.