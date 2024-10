O Festival MED marcou presença na WOMEX’24 em Manchester

De 23 a 27 de outubro, o Festival MED marcou presença em Manchester (Reino Unido), a cidade que este ano recebeu a WOMEX – Worldwide Music Expo, a maior feira de promoção do setor das músicas do mundo.

O festival organizado pela Câmara Municipal foi o único evento português a estar presente no Manchester Central – o recinto principal do certame – com um stand próprio.

O Festival MED suscitou um forte interesse da parte dos diferentes atores desta indústria, sobretudo artistas e bandas interessados em poder fazer parte do cartaz, mas também empresas de agenciamento, produtores, setores da logística e imprensa especializada. Esta foi uma oportunidade para a organização do MED começar a alinhavar o programa para a edição de 2025.

Este certame constitui também o momento de anúncio das datas do 21º Festival MED: de 26 a 29 de junho de 2025.

Além da feira propriamente dita, a WOMEX’24 contou com showcases e concertos com mais de 60 artistas, networking, conferências com painéis temáticos, documentários e uma cerimónia de entrega de prémios.

Perto de uma centena de países dos quatro cantos do mundo deram a conhecer a sua oferta artística, em áreas tão diferentes como a música étnica, folk, jazz, reggae, música balcânica, africana ou ritmos latinos, dos projetos mais “root” passando pelas mais arrojadas fusões e novas abordagens que são, também, uma das apostas do Festival MED.

A 30ª edição da WOMEX contou com mais de um milhar de participantes.