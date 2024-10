Município de Faro e AAUAlg celebram protocolo para apoiar a atribuição de bolsas de estudo

O Município de Faro aprovou, em reunião de câmara desta segunda-feira, dia 28 de outubro, a celebração de um protocolo com a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) para apoiar a implementação da iniciativa Bolsas AAUAlg +, projeto que teve início em 2020 com o objetivo de garantir a atribuição de bolsas a estudantes que viram as suas candidaturas à Direção Geral do Ensino Superior indeferidas.

Tendo em atenção a carência económica e social de agregados familiares de jovens universitários e no âmbito da sua política de desenvolvimento educativo, nomeadamente através do apoio a causas sociais que visem contribuir para a inclusão e sucesso educativo dos estudantes, o Município de Faro atribui, desta forma, à AAUAlg, uma verba de 6.970 euros, tal como no ano anterior, para apoiar a iniciativa de atribuição de bolsas de estudo a alunos carenciados.

Paralelamente, o Município de Faro continua a atribuir bolsas de estudo a alunos do ensino secundário e superior do concelho, que poderão entregar as suas candidaturas para o ano letivo 2024/25 de 1 a 30 de novembro.

Recorde-se que a autarquia atribuiu, no ano letivo anterior, 16 bolsas de estudo (11 para estudantes do ensino secundário e 5 para alunos do ensino superior residentes no concelho há mais de cinco anos e que carecem de meios próprios para prosseguirem estudos), num investimento municipal de 48.640 euros.