VRSA: Scott Matthews apresenta último trabalho no ciclo ‘Sons de Dentro’

O ciclo de concertos ‘Sons de Dentro’, em Vila Real de Santo António, recebe o artista britânico Scott Matthews na sua passagem por Portugal para um dos concertos mais esperados deste outono.

O aclamado cantor/autor britânico regressa a Portugal para subir ao palco no Centro Cultural António Aleixo, dia 16 de novembro, onde vai apresentar o último trabalho: ‘Restless Lullabies’ e vai também desvendar um pouco do futuro ao público algarvio.

Scott Matthews chega a Vila Real de Santo António depois de um concerto no Montijo, no dia 15 de novembro e, depois da atuação no Algarve, segue caminho para Leiria, onde atua no dia 17.

“Scott Matthews é um alquimista musical que transforma metal em puro ouro; introspetivo e reflexivo, combina blues e folk; mistura o etéreo com o empíreo. De guitarra nas mãos e uma voz que é pura emoção, o artista vencedor de um prémio Ivor Novello faz parte de uma linhagem que inclui nomes como Buckley e Drake, John Martyn e Paul Simon, e afirmou-se como um dos maiores criadores de música do mundo, desafiando-se constantemente através da sua criatividade, pautada por uma excecional qualidade e evolução. Prova dessa notoriedade reside, também, no facto de o mítico vocalista dos Led Zeppelin (Robert Plant) ter pessoalmente convidado Scott para abrir os seus concertos na tour britânica”, revela a organização.

Os bilhetes estão à venda na BOL ou na bilheteira do Centro Cultural António Aleixo.