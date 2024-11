Três estudantes da Universidade do Algarve ganharam a Bolsa Gulbenkian Novos Talentos

Os estudantes Santiago Correia, Beatriz Silva e João Figueirinha ganharam a Bolsa Gulbenkian Novos Talentos, da Fundação Calouste Gulbenkian. Destinadas a estudantes excecionais do ensino superior português, estas bolsas visam promover o talento e estimular a iniciação à investigação.

Santiago Soares da Cunha Correia ingressou na UAlg no ano letivo 2020/21, em Biologia Marinha, proveniente do Colégio do Sagrado Coração de Maria, Lisboa. Atualmente é estudante do mestrado em Sistemas Marinhos e Costeiros.

Beatriz da Conceição Silva ingressou em 2021/22, na licenciatura em Psicologia, proveniente da Escola secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão. Atualmente frequenta o mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde.

João Pedro Monge Figueirinha, proveniente da Escola Secundária D. Manuel I, Beja, ingressou em 2021/22 no mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas.

Segundo o Serviço de Bolsas Gulbenkian, “mais do que uma mera bolsa, que pode chegar aos 3 500 €, este é um programa integrado que envolve também o acompanhamento de tutores e comissões científicas e retiros científicos e workshops”.

Com o apoio da bolsa os bolseiros podem realizar cursos de formação avançada, participação em conferências e escolas de verão, estágios, cursos de línguas, entre outros.

Mais informações: https://gulbenkian.pt/bolsas-lista/novos-talentos/