«Faro em Foco» é a nova rubrica da RUA FM

Estreia já amanhã a nova rubrica da RUA FM que vai dar a conhecer ao detalhe

projetos farenses dedicados à cultura, desporto e associativismo.

Este novo formato da Rádio Universitária do Algarve vai dar voz a vários projetos da capital algarvia com entrevistas ao tecido associativo do concelho. Vai ser uma rubrica de periodicidade quinzenal e estreia amanhã na antena da RUA às 08h15, com repetição às 18h15. Fica também disponível no SoundCloud aqui.

A rubrica «Faro em Foco» é uma iniciativa da Câmara Municipal de Faro, em parceria com a RUA FM e o tecido associativo do concelho.