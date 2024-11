Versus Tuna vence prémio em Festival Internacional

A Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve embarcou numa aventura transfronteiriça para participar no XI Certamen de Tunas Internacional em Aguascalientes, nos dias 1 e 2 de novembro de 2024. A participação resultou de um convite da Tuna de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, organizadora do festival no âmbito das grandiosas celebrações do Dia dos Mortos. O certame inseriu-se no Festival Cultural Calaveras, um dos maiores e mais emblemáticos eventos do país.

A Versus Tuna foi a única representante de Portugal neste certame que contou com a participação de tunas do México e do Chile. Ao levar a música e a tradição académica algarvia a este palco, a tuna académica da Universidade do Algarve contribuiu para promover simultaneamente a região e o nome da Universidade a nível internacional.

No dia 8 de novembro, a Versus Tuna, regressa a Portugal com o prémio de Melhor Estandarte, um marco memorável na história da Versus Tuna.