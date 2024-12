Acordo entre o Município de Faro e a PSIBAL garante apoio psicológico à população vulnerável

O Município de Faro e a PSIBAL – Associação Saúde Psicológica e Bem-estar do Algarve celebraram um protocolo de colaboração que tem como objetivo oferecer apoio psicológico gratuito à população do concelho de Faro em situação de vulnerabilidade.

Este acordo reflete o compromisso conjunto para promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos, especialmente daqueles em risco social.

Através deste protocolo, a PSIBAL compromete-se a prestar serviços de acompanhamento psicológico e psicossocial à população vulnerável referenciada pelo Município de Faro, sem custos para os beneficiários ou para a autarquia. A assistência será direcionada prioritariamente a pessoas em situação de desemprego prolongado, sem-abrigo, vítimas de violência doméstica, indivíduos em condição de pobreza ou exclusão social.

Esta parceria pretende ainda contribuir para a sensibilização da comunidade para a importância da saúde mental, promovendo uma maior inclusão social e acesso a cuidados psicológicos. Com um enfoque nas necessidades reais da população, este protocolo reforça a rede de apoio social, assegurando que ninguém fique desamparado nos momentos de maior vulnerabilidade.

Podes obter esclarecimentos junto do Departamento de Desenvolvimento Social e Educação/ Divisão de Intervenção Social e Políticas Participativas do Município de Faro, através do email dis@cm-faro.pt ou presencialmente nas instalações na Praça José Afonso, nº 1, em Faro.

Fotografia: Sul Informação