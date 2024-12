Passagem de ano em Faro com D.A.M.A, Moullinex & GPU Panic e ‘Around the World’

Os D.A.M.A., o espetáculo ‘Around the World’, dos produtores do Revenge of the 90’s, e Moullinex e GPU Panic são os destaques das celebrações de passagem de ano que voltam a acontecer nos dias 30 e 31 de dezembro, na baixa da cidade de Faro.

As comemorações, com organização do Município de Faro em parceria com a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro, têm início no dia 30 de dezembro, a partir das 22h30, com um espectáculo dos Moullinex e GPU Panic no passeio da Doca, num espetáculo imersivo em 360º. Este projeto, composto pela dupla Luís Clara Gomes e Gui Tomé Ribeiro, estabelecem uma ligação com o público através de uma viagem transformadora esbatendo as fronteiras entre o palco e a pista de dança.

Já a noite do último dia do ano contará com o aquecimento feito pelos artistas que integram o projeto ‘Around the World’, a partir das 21h00, seguindo-se um dos momentos altos da noite, com o concerto dos D.A.M.A, banda bem conhecida do público português, a partir das 22h30.

Às 00h00, seguir-se-á o tradicional fogo-de-artifício, momento que certamente juntará milhares de pessoas na baixa da cidade e que será outro ingrediente para uma noite inesquecível.

Após o final do concerto dos D.A.M.A. e do espetáculo pirotécnico, a festa prosseguirá já em 2025 com o regresso ao palco dos artistas do ‘Around the World’ para a continuação de uma viagem musical ao mundo com animação garantida.

Com este cartaz diversificado e apelativo, Faro voltar a afirmar-se como um destino de excelência para celebrar a Passagem de Ano, atraindo residentes e visitantes para viverem momentos de alegria e confraternização e estimulando a economia local.