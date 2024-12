Faro: A casa dos jardineiros da Alameda João de Deus vai ser requalificada

O Município de Faro adjudicou, na semana passada, a empreitada de requalificação da casa dos jardineiros da Alameda João de Deus. A intervenção, adjudicada à Sociedade Algarelevo II tem um valor total de mais de 186 mil euros e um prazo de execução de 270 dias.

Esta requalificação pretende devolver ao edifício, conhecido também como “Casa do Sabino”, a imagem arquitetónica e as caraterísticas construtivas aproximadas do original, capacitando-a de condições para receção de público no âmbito de eventos ou exposições.

De recordar que o centenário Jardim da Alameda reabriu em junho de 2022 após uma profunda intervenção de requalificação, que incluiu a melhoria dos pavimentos e dos percursos de circulação pedonal, rearborização e replantação de espécies em mau estado ou perdidas, melhoria da iluminação, requalificação das instalações sanitárias e áreas de serviço e montagem de mobiliário urbano mais resistente e esteticamente mais apelativo, entre outras intervenções. Desde aí, este espaço voltou a ser apropriado pelas famílias de Faro como um dos espaços verdes e de lazer icónicos da cidade.

Agora, a Autarquia prepara a requalificação deste edifício emblemático, garantindo uma cada vez maior multifuncionalidade do Jardim da Alameda no futuro.

Casa dos jardineiros da Alameda João de Deus

Fotografia: Câmara Municipal de Faro