UAlg lança 8ª edição do Concurso «Ideias em Caixa»

A Universidade do Algarve, através da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), lança mais uma edição do Concurso «Ideias em Caixa».

A iniciativa é organizada em parceria com a Associação Empresarial da Região do Algarve – NERA, a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, a Algarve Evolution, e a Algarve Systems and Technology Partnership Association (Algarve STP).

Este concurso tem como principal missão promover o empreendedorismo e a iniciativa empresarial, através da criação de novas empresas nos diferentes domínios de especialização dos setores do turismo, economia do mar, recursos endógenos terrestres, indústrias culturais e criativas (ICC), saúde, bem-estar e longevidade, sustentabilidade ambiental, tecnologias de informação, comunicação e eletrónica (TICE), entre outras de manifesto interesse.

Neste sentido, pretende-se alcançar os seguintes objetivos: estimular e apoiar a criação de novas empresas e startups inovadoras; fomentar a aplicação empresarial do conhecimento produzido na Universidade do Algarve pelos alunos, investigadores e professores; estimular e apoiar a criação de spinoffs a partir dos resultados de investigação da Universidade do Algarve; promover o empreendedorismo qualificado e a inovação na região do Algarve; contribuir para a criação e aumento do emprego qualificado; contribuir para o aumento das exportações e para a diversificação da base produtiva da economia regional; e contribuir para o desenvolvimento económico e social da região e do País.

O «Ideias em Caixa» destina-se a pessoas com mais de 18 anos (individualmente ou em grupo), e a empresas e organizações constituídas há menos de três anos, que pretendam desenvolver ideias de negócio inovadoras que não estejam em fase de exploração comercial.

As 40 melhores ideias de negócio terão acesso a Ações de Maturação e Aceleração, enquanto as 20 melhores, a um Programa de Coaching Empresarial, entre outros prémios de apoio à criação da empresa. A primeira melhor ideia classificada em cada categoria a concurso: I&DT, Turismo, Mar, Saúde e Bem-Estar, Recursos Endógenos, ICC, TICE e Sustentabilidade, vai receber um prémio monetário de 5.000€, perfazendo um total de 40.000€ a entregar em valor monetário.

A fase de candidaturas é até 7 de março 2025, através do preenchimento do formulário de candidatura disponível em www.cria.pt.

Esta iniciativa constitui uma das atividades nucleares do projeto ALGARVE EMPREENDE 2026: Promoção do Empreendedorismo Qualificado na Região do Algarve, um projeto cofinanciado pelo SIAC – Empreendedorismo Qualificado associado ao Conhecimento, do Programa Regional do Algarve 2030 (Algarve 2030).