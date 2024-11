Albufeira vai ser a Cidade Europeia do Desporto 2026

A notícia foi transmitida a 4 de novembro ao Município de Albufeira, pelo presidente da Aces-Europe Gian Francesco Lupattelli e tornada pública ontem na Gala do Desporto pelo presidente da câmara municipal de Albufeira José Carlos Rolo.

A notícia deixou todos os presentes no Palácio de Congressos do Algarve entusiasmados, onde se seguiram depois declarações do presidente da câmara. «Desde há quase quatro anos que nos empenhamos nesta candidatura, mantendo apoios a clubes e associações, investindo nos equipamentos desportivos e incentivando a prática desportiva de modo formal e informal. Conseguimos! Esperamos poder contar com o contributo de todos os albufeirenses e de todas as estruturas desportivas locais, nacionais e internacionais para superar as expectativas deste novo título alcançado para o nosso Município de Albufeira», disse.

O edil assinalou também que «o movimento associativo é muito dinâmico em Albufeira e os apoios, quer financeiros, quer em espécie, não são uma despesa, mas sim um forte um investimento nas pessoas. O que aqui temos é o resultado, a parte visível da consequência de todo este trabalho», mas, assinalou ainda José Carlos Rolo, há «a parte da tolerância, da justiça, do respeito e da amizade, dos valores que são transmitidos, que são invisíveis, e que estão lá».

Chegada a vez de usar da palavra, Cristiano Cabrita, vice-presidente da Câmara Municipal e vereador do pelouro da Juventude e Desporto, não escondeu o seu entusiasmo.

«A nossa vontade de sermos Cidade Europeia do Desportiva tem-nos guiado há mais de três anos para este título, que a todos engrandece. Por isso, é com muita satisfação que digo: conseguimos, Albufeira! É o reconhecimento da nossa excelência! Aqui, temos tudo o que é preciso para cumprirmos a nossa missão de “Desporto para Todos!», disse.

«Conseguimos porque acreditamos no Desporto, na cidadania», e porque «fizemos muito investimento neste último ano e meio, um grande esforço na requalificação dos equipamentos desportivos existentes, nos estádios, nos polidesportivos, na iluminação dos espaços, nos parques e em outras estruturas. Nem tudo está bem, mas queremos melhorar para proporcionar melhores condições para todos vocês, atletas formais ou não, de modo a que todos pais possam deixar com tranquilidade os seus filhos nas suas ações desportivas».