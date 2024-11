Eleições AAUAlg – Lista T com mais votos mas sem maioria absoluta e vai haver segunda volta

As eleições para os órgãos sociais da AAUAlg aconteceram ontem com vitória na direção-geral sem maioria absoluta para a lista T, presidida por Rodrigo Raziel. Vai haver segunda volta a 19 de novembro.

A sufrágio para a direção-geral da AAUAlg estavam 4 listas (Lista A, C, L e T), e 2142 votos depois, a vitória (sem maioria absoluta) é para a lista T, com 881 votos. Em segundo lugar ficou a lista A, liderada por Rita Tavares, com 575 votos, em terceiro a lista C, encabeçada por Leonardo Quadrio, com 449 votos e por fim, a lista L, liderada por Salvador Lourenço com 66 votos. Apesar da lista T ter sido a mais votada, os elementos não vão ser eleitos porque não houve maioria absoluta por parte de nenhuma lista candidata, ou seja, não houve totalidade de votos com valor de 50%+1. Vai haver segunda volta, com as duas listas mais votadas, a lista A e a lista T.

Segundo o calendário eleitoral, arranca já hoje o período de pedidos de impugnação, que termina na segunda-feira, e segue-se depois uma análise desses pedidos no mesmo dia, sendo afixados os resultados no dia 14, se existirem. Depois disso, há novo período de campanha eleitoral, de 15 a 17 de novembro e o novo ato eleitoral acontece a 19 de novembro (terça-feira). Pode consultar o calendário eleitoral completo aqui.

Para além da direção-geral, os outros 2 órgãos sociais da AAUAlg (Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia Magna) também foram a votos com listas únicas. No conselho fiscal foi eleita a lista F, liderada pelo 1º elemento Mosiah Espírito Santo e na mesa da assembleia magna foi eleita a lista P, liderada por Francisco Neves.

Os resultados desta primeira volta do ato eleitoral para eleger na AAUAlg estão afixados na sua sede, no Campus da Penha, em Faro.