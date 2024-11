O bairro ribeirinho de Faro vai ser requalificado

O Município de Faro aprovou esta segunda-feira, em reunião de câmara, o lançamento de concurso para a requalificação urbanística do Bairro Ribeirinho em Faro. A empreitada vai ter um valor de quase 3 milhões de euros e um prazo de execução de 730 dias.

A intervenção profunda vai incidir numa área alargada que compreende as ruas Conselheiro Bívar, do Prior, Capitão-Mor, do Compromisso, de São Pedro, da Madalena, Baptista Pinto, Teófilo Braga, Gil Eanes, do Forno, da Barqueta da Cruz e parcialmente Infante D. Henrique, travessas da Madalena, José Coelho, de S. Pedro, dos Arcos, da Passagem e da Alfândega e Largo da Madalena.

A requalificação dos espaços exteriores deste bairro histórico da cidade de Faro visa a melhoria das condições de vivência urbana e coletiva, bem com a relação desta área com a sua envolvente, promovendo a atratividade e multifuncionalidade dos espaços públicos e a sua valorização histórica, patrimonial e cultural.