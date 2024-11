Monte Gordo: Cartaz recheado na passagem de ano com Calema, Danni Gato e muito mais animação

O município de Vila Real de Santo António vai ter Monte Gordo como epicentro dos festejos da passagem de ano e preparou um programa cheio de festa e muita música para despedir-se de 2024 e dar as boas-vindas a 2025 em grande estilo.

O cartaz deste ano promete uma celebração memorável onde a praia, a música e a animação se juntam para fazer deste o destino mais vibrante do Algarve para o réveillon.

Com cabeças de cartaz de renome, incluindo os Calema, Maninho e Danni Gato, a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António traz uma programação diversa e atrativa, pensada para atrair turistas e residentes que queiram entrar no novo ano ao som de grandes espetáculos e muita diversão.

A conferência de imprensa de apresentação do evento contou com a presença especial dos Calema e de Danni Gato, que expressaram o seu entusiasmo em participar neste grande evento junto ao mar.

“Este é um dos momentos mais importantes da nossa agenda de eventos e é com grande satisfação que proporcionamos uma Passagem de Ano cheia de música e alegria, posicionando Monte Gordo como o local ideal para entrar em 2025”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, sublinhando o impacto positivo deste evento na promoção turística da região.

Os Calema são um duo musical de São Tomé e Príncipe composto pelos irmãos António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira. São conhecidos pelas suas harmonias cativantes e pela mistura de estilos musicais, incluindo pop, R&B, e influências africanas.

O nome da dupla refere-se à ondulação especial da costa africana. Os seus sucessos rapidamente conquistaram o público português com canções que misturam romantismo e ritmos africanos como A Nossa Vez e Te Amo. Com milhões de visualizações nas plataformas digitais, os Calema trazem a Monte Gordo um espetáculo envolvente que promete divertir e fazer desta uma noite memorável nos primeiros minutos de 2025, dando as boas-vindas ao novo ano com um grandioso concerto.

Outro nome de peso no programa é Maninho, cantor e compositor que se tem destacado no cenário nacional com a sua abordagem única e envolvente de pop e música lusófona. Nascido no Brasil, Maninho (A.K.A. Phelipe Ferreira) encontra-se a viver em Portugal há vários anos onde se afirmou, apesar da sua juventude, como um dos melhores guitarristas no nosso país, tocando, entre outros, com artistas como Mariza, Héber Marques ou Bárbara Bandeira. Autor de sucesso como Pode Tentar ou Vem Pra Cá, Maninho promete um espetáculo cheio de energia e boa disposição.

Para animar as noites de Monte Gordo, o cartaz conta também com Danni Gato, atualmente considerado um dos melhores DJs nacionais e a principal referência do afro house em Portugal. Natural de Faro, conta já no currículo com colaborações com Nelson Freitas, Loony Johnson e Djodje, bem como com passagens marcantes por inúmeros clubes e festivais nacionais e internacionais. São seus alguns hinos das pistas de dança como Pedrinha, Num Tás a Ver ou Imagina Só.

A programação começa a 28 de dezembro com o espetáculo de Maninho, seguido de Galopim e DJ Miax, trazendo uma noite cheia de ritmo e energia.

No dia 29 de dezembro, será a vez do grupo Sugaland, que se destaca pela sua fusão de géneros musicais e espírito festivo, a que se junta o DJ Paulo Karussa, que garantirá muita animação com um set vibrante e diversificado.

No dia 30 de dezembro, Danni Gato assume o palco com um espetáculo eletrizante, ao qual se juntará o grupo Samba da Malta, trazendo o calor do samba brasileiro para Monte Gordo e elevando o ambiente para a grande noite de Réveillon.

As maiores surpresas estão reservadas para o dia 31 de dezembro. À meia-noite, as 12 badaladas serão brindadas com um magnífico fogo de artifício na Praia de Monte Gordo, marcando o início de 2025 com luz e cor sobre o mar. Aos primeiros minutos do novo ano, os Calema sobem ao palco para dar as boas-vindas a 2025 com um concerto eletrizante que promete ficar na memória de todos.

A noite contará ainda com as atuações de Duo Reflexo e do projeto Time Travel com Possessivo e DJ Karussa, garantindo que a celebração se prolonga até de madrugada.

As entradas são gratuitas.

Programação:

Sábado (28 de dezembro)

Maninho, Galopim, DJ Miax

Domingo (29 de dezembro)

Sugaland, DJ Paulo Karussa

Segunda-feira (30 de dezembro)

Danni Gato, Samba da Malta

Terça-feira (31 de dezembro)

Calema, Duo Reflexo e projeto Time Travel com Possessivo e DJ Karussa. Espetáculo de fogo de artifício à meia-noite.

Mais informações aqui.