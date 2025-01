ALGARVE 2030 tem em execução 12 projetos de apoio à Inclusão pela Cultura

O ALGARVE 2030 prevê no seu programa a ativação de uma nova medida de apoio à promoção da inclusão social por via da cultura. O apoio destes investimentos culturais pretende ser um meio e não um fim em si, incentivando projetos que visem a integração social e económica de grupos mais vulneráveis. Deste modo, pretende-se que a cultura seja um fator de coesão e de promoção da diversidade.

Este propósito do Programa Regional encontra-se alinhado com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e com a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, e ainda com o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025.

Neste contexto, esteve aberto o aviso para apresentação de candidaturas Inclusão pela Cultura, que visa promover a inclusão social de grupos particularmente vulneráveis, através de iniciativas e atividades de expressão artística e cultural por e para grupos desfavorecidos, garantindo o acesso e a fruição de atividades e bens, assim como o seu envolvimento nos próprios processos de produção e representação de formas de expressão artística, como condição para um desenvolvimento mais coeso e inclusivo.

Na sequência da análise às candidaturas apresentadas, encontram-se em execução 12 projetos apoiados pelo Programa ALGARVE 2030, que atuam em áreas e públicos distintos, cobrindo também diferentes territórios. São abrangidos reclusos, migrantes, idosos, pessoas com deficiência e/ou incapacidade, jovens NEET e pessoas com problemas de saúde mental.

Os projetos apoiados preveem o desenvolvimento de oportunidades concretas de participação por meio de diversas formas de expressão artística e cultural, intervindo através de: aulas de dança, partilha de memórias e testemunhos; workshops, residências artísticas, espetáculos e exposições; valorização dos patrimónios culturais do território e foco em intervenções de proximidade; intervenção social que recorre a práticas artísticas; transformação social através de atividades artísticas e culturais, fomentando o pensamento crítico, empoderamento e participação cívica dos participantes; promoção da interculturalidade e a não discriminação em contexto escolar, utilizando a arte participativa; formação cultural e social dos indivíduos; capacitação e promoção da inclusão na comunidade, a todos os níveis.

Projetos:

Designação Beneficiário OS INVISÍVEIS TEATRO MUNICIPAL DE FARO – SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS Dansanté em tournée ARTIFICIAL- ASSOCIAÇÂO ARTÍSTICA E CULTURAL DO ALGARVE Festival de Artes Inclusivas TEIA D’IMPULSOS – ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA CLUSTER CRIATIVO

Monchique – Fábrica de Memórias VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE Cultura ao Montes ARCDAA – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA DOS AMIGOS DA ALTA-MORA Projeto Camarata LAC – LABORATÓRIO DE ACTIVIDADES CRIATIVAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL Recordar é viver, Histórias de uma vida ASSOCIAÇÃO CULTURAL DANCENEMA AD-HOCS: Arte e Desenvolvimento para Horizontes de Oportunidades Culturais e Sociais G. R. A. T. O. – GRUPO DE APOIO AOS TOXICODEPENDENTES QuART TILES FREGUESIA DE QUARTEIRA Tudo Incluído MUNICÍPIO DE LAGOA Dançar com a Diferença em Tavira MUNICIPIO DE TAVIRA LINHA COMUM QUESTÃO REPETIDA – ASSOCIAÇÃO

O apoio FSE+ aprovado de mais de 800 mil euros no âmbito do Programa ALGARVE 2030 permitirá, nos próximos anos, mostrar a cultura e a arte como instrumentos valiosos de inclusão social, contribuindo para a coesão e promoção da diversidade.