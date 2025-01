20 anos de BLUESmente Falando celebram-se com concerto gratuito dos Little Orange Trio

Os 20 anos do programa BLUESmente Falando da RUA FM vão-se celebrar com um concerto gratuito dos Little Orange Trio já este sábado no IPDJ em Faro.

A Blues a Sul – Associação de Blues do Algarve dá as boas vindas (com uns dias de atraso) a 2025 com um espectáculo gratuito, dos Little Orange Trio, no próximo dia 11 de Janeiro (sábado), às 21h30, no Auditório da Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., Rua da Polícia de Segurança Pública nº 1 (entre a Alameda e a Biblioteca), em Faro, e que servirá também para comemorar o 20º Aniversário do programa radiofónico BLUESmente Falando.

Este programa, emitido às terças-feiras às 22h na antena da RUA FM, começou com a duração de uma hora, e o «propósito era o da divulgação do Blues, um estilo musical que, em Portugal, a julgar pela sua parca divulgação radiofónica, estava moribundo». Para grande surpresa dos criadores Hernâni Nascimento e João Godinho, o BLUESmente Falando «foi cativando cada vez mais ouvintes, o que “obrigou” Rádio Universitária do Algarve a aumentar para 4 horas semanais este projecto radiofónico, agora transmitido à terça-feira, das 22 horas à meia-noite, com repetição das 3 às 5 horas da madrugada de segunda-feira».

A estreia do programa foi no já longínquo ano de 2005, num «projecto imaginado, concebido e materializado pela primeira vez às 00:00 horas do dia 9 de Janeiro de 2005, por Hernâni Nascimento e João Godinho, considerados os “Godfathers” do Blues em Portugal e que está na génese de muitos festivais/eventos/projectos de Blues do nosso país». Afirmam sem receio que «o BLUESmente Falando é o único programa de rádio a nível nacional, que semanalmente divulga 4 horas de Blues, granjeando um reconhecimento ímpar nos amantes deste estilo musical, não só a nível nacional como internacional, como são exemplo as várias nomeações do programa para os prémios “Blues Behind The Scenes – Media”, atribuídos pela European Blues Union e que visam premiar os melhores meios de comunicação da Europa, no que concerne ao seu contributo para a promoção e incremento do Blues no velho continente».

Por isso mesmo, 20 anos é uma data importante e simbólica que merece ser celebrada da melhor maneira, neste caso com concerto dos Little Orange Trio. Vai ser um espectáculo ideal para sentir «o verdadeiro Blues Gospel e Hill Country Blues com esta poderosa banda de Blues eléctrico, nascida do projecto original “Little Orange” a solo e que recria de forma inigualável a atmosfera hipnótica das verdadeiras “Juke Joints” numa qualquer encruzilhada nas margens do Mississippi, onde, por detrás de um qualquer cercado de madeira, a dor passa a festa.»

O concerto está marcado para este sábado, dia 11, às 21h30, no IPDJ em Faro e promete ser uma «viagem entre o passado e o presente, nunca deixando cair por terra os seus próprios originais e a festividade do Gospel».

Os Little Orange Trio são formados por:

Little Orange – Voz e Guitarra

O portalegrense Little Orange, cresceu envolto em Música. Na sua infância, teve a sorte de ouvir bem cedo o Blues e desde então nunca mais largou o Mississippi…

Admirador confesso dos sons hipnóticos de R.L. Burnside e dotado da técnica secular dos pioneiros da Guitarra do Country Blues, ele construiu o seu próprio estilo e reportório que o tornam um artista único na cena contemporânea do Blues em Portugal.

David Almendra – Harmónica

Considerado como um dos expoentes máximos da Harmónica em Portugal, foi bafejado pela inspiração da cena da harmónica contemporânea francesa quando viveu em Paris. Actualmente tem vindo a divulgar o Blues em Portugal com a sua harmónica diatónica, com vários artistas de Blues nacionais, desde gravações em estúdio a participações em festivais.

João Freire – Bateria

Um verdadeiro amante da ancestral música que nos chega das margens do Mississippi, ele já toca há mais de 15 anos para um público apaixonado e conhecedor de Blues, não só em Portugal mas por toda a Europa. Para além deste projecto português ele integra também a banda de Blues do norte-americano Gervis Myles, aquando das suas digressões europeias.

Este espectáculo é organizado pela Blues a Sul – Associação de Blues do Algarve e pelo programa radiofónico BLUESmente Falando, em parceria com a Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e Rádio Universitária do Algarve e com o apoio do Município de Faro.

A entrada para o concerto é gratuita mas limitada à capacidade de sala, de 133 lugares sentados.