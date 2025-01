Teatro das Figuras: Programação de janeiro arranca com bailado inspirado nas ilhas da Culatra e Armona

Com argumento e música original do maestro Armando Mota e coreografia de Daniel Cardoso, a Quorum Ballet Dance Company apresenta-se no Teatro das Figuras, no dia 10 de janeiro, para a estreia mundial do bailado ‘Storm’, inspirado nas ilhas Culatra e Armona. O espetáculo retrata uma história de ficção sobre a temática das alterações climáticas e de como esta realidade atual irá afetar as duas ilhas-barreira algarvias. A estreia mundial de ‘Storm’ acontece na próxima sexta-feira, pelas 21h30.

A programação prossegue com uma coprodução d’A TURMA com o Teatro das Figuras do espetáculo teatral ‘Casa dos Pais’. Albano Jerónimo, Luís Araújo e Carla Maciel interpretam o papel de três irmãos que regressam à casa de família por ocasião de um funeral, momento propício ao surgimento de novas questões e dúvidas, desencadeadas pelas memórias coletivas. Com encenação de Tiago Guedes, este espetáculo sobe ao palco do Figuras no dia 23 de janeiro, às 21h30.

No dia 25 de janeiro os Mão Morta apresentam o seu novo espetáculo ‘Viva la Muerte!’ que visa assinalar os 40 anos da banda bracarense, celebrados em 2024, no mesmo ano em que se assinalou o 50º aniversário do 25 de abril. A anteceder o concerto irá realizar-se uma conversa com Carlos Martins, doutorado em Política Comparada e autor dos livros ‘Fascismos: Para além de Hitler e Mussolini’ e ‘Os perigos da Direita Radical’, no foyer do Teatro das Figuras, pelas 18h00. Às 21h30 tem lugar o concerto de Mão Morta.

No dia 30 de janeiro a companhia belga, de dança contemporânea, La Verità Dance Company apresenta o espetáculo ‘Observer’, onde o espetador é convidado a analisar as consequências da sobrecarga de informação a que estamos sujeitos no nosso quotidiano. Neste espetáculo, somos confrontados com a passividade que, naturalmente, se instala na sociedade. O espetáculo está agendado para as 21h30.

A fechar a programação de janeiro, a proposta do Teatro das Figuras é para um serão repleto de gargalhadas. Salvador Martinha volta ao sul do país para apresentar ‘Aura Super Jovem’, o regresso ao stand-up para partilhar com o público as amarguras de quem passa a barreira dos 40 anos. No dia 31 de janeiro, pelas 21h30.

Os bilhetes para os espetáculos do Teatro das Figuras podem ser adquiridos na bilheteira (de terça-feira a sábado, das 13h00 às 19h30, e no dia do espetáculo até ao seu início) ou online.