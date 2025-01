Novo estudo explora o processo de decisão no uso de ferramentas há mais de 1 milhão de anos na Etiópia

Um novo estudo publicado na revista científica “PLOS ONE” explora os processos de tomada de decisão, durante a pré-história antiga, na seleção de materiais para uso de ferramentas. Eduardo Paixão, investigador do Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve, e sua equipa internacional utilizaram tecnologias inovadoras e um protocolo rigoroso de experimentação controlada para analisaram as propriedades mecânicas de diferentes matérias-primas para explorar o uso de ferramentas de percussão no sítio Acheulense de Melka Wakena, Etiópia, há cerca de 1 milhão de anos.

Na primeira fase do programa de investigação em curso, Eduardo Paixão e a sua equipa mediram as propriedades físicas das matérias-primas encontradas nos conjuntos líticos (de pedra) em Melka Wakena, sítio arqueológico cujas escavações são lideradas por Erella Hovers (Arizona State University, Tempe, AZ, United States of America) e Tegenu Gossa (Arba Minch University, Arba Minch, Ethiopia). As experiências laboratoriais foram desenvolvidas utilizando tecnologias de ponta no Laboratory for Traceology and Controlled Experiments (TraCEr), Monrepos, na Alemanha.

Os dados deste estudo oferecem uma base objetiva e quantificável para analisar a seleção de materiais no Pleistoceno na África. Esta investigação explora se nessa altura os Hominínios já faziam escolhas calculadas sobre os materiais a utilizar, com base em fatores como adequação, qualidade e durabilidade. Este processo de seleção reflete as habilidades adaptativas destes fabricantes de ferramentas e oferece uma visão das capacidades cognitivas envolvidas nas suas interações com o ambiente natural.

A equipa planeia ampliar a investigação com análises experimentais e arqueológicas adicionais, para aprofundar a compreensão sobre as decisões tecnológicas do passado.

Esta publicação resulta de uma colaboração internacional entre o ICArEHB da Universidade do Algarve, o Laboratory for Traceology and Controlled Experiments MONREPOS, que integra a Leibniz Zentrum für Archäologie (Leiza), Alemanha, e o Departamento de Pré-História do Instituto de Arqueologia da Hebrew University of Jerusalem.

A investigação contou com o apoio da Fritz Thyssen Foundation e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

Consultar artigo:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0314039