Centro Oficial de Animais de Faro celebra amanhã o 2º aniversário

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Faro (CROAF) celebra, esta quinta-feira, dia 16 de janeiro, o seu segundo aniversário.

Desde a sua abertura, deram entrada no CROAF um total de 1.551 animais, dos quais 831 gatos de rua, ao abrigo do Programa C.E.D (Captura-Esterilização-Devolução), promovido pelo Município de Faro. Para além desses 831 animais, a equipa de veterinários do CROAF esterilizou mais 200 animais recolhidos, totalizando mais de mil esterilizações ao longo dos 2 anos de funcionamento.

Desde o início do seu funcionamento, o CROAF devolveu às famílias 125 animais que foram encontrados perdidos e promoveu a adoção responsável de mais de 300 animais.

Outro dado que o Município sinaliza como muito positivo é a diminuição do número de animais errantes recolhidos, que passou de 223, em 2023, para 150, em 2024. Esta diminuição resulta do trabalho realizado, não só na recolha de animais, mas também na sensibilização que tem sido realizada junto da comunidade farense, para o não abandono e para a adoção responsável.

Numa lógica de promoção da sua responsabilidade social e proximidade à comunidade, o Município promoveu também o projeto “Faro Integra”, através do qual os alunos e utentes das diversas instituições, escolas e lares do concelho de Faro podem visitar as instalações do CROAF e aprender mais sobre adoção responsável e bem-estar e cuidados a ter com os animais de companhia. Este projeto, iniciado em 2024, já chegou a várias centenas de jovens e seniores.

Em 2024, o Município de Faro celebrou ainda um protocolo com a Apatris XXI, visando a integração profissional dos seus utentes e lançou o Regulamento de Cuidador de Colónias de Gatos do Município de Faro, com o objetivo de reconhecer o trabalho realizado destes cidadãos e apoiá-los no desenvolvimento do mesmo.

Para 2025, os objetivos passam por continuar o trabalho realizado até aqui e cujos resultados positivos são visíveis e ainda por reforçar o apoio às famílias carenciadas detentoras de animais de companhia, apoiando na alimentação e cuidados aos mesmos.