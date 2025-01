UAlg investe mais de 15 milhões de euros na construção de 2 novas residências

A Universidade do Algarve realizou na passada sexta-feira (17 de janeiro) pelas 14h30, a Assinatura do Contrato de Empreitada das Novas Residências Universitárias dos Campi da Penha e de Gambelas. As duas empreitadas foram adjudicadas por 15 864 609,11€ .

A construção das novas residências totalizará 287 novas camas, 125 no Campus da Penha e 162 no Campus de Gambelas.

A Residência Universitária da Penha II foi adjudicada por 6.897.000,00€ e vai ser composta por cinco pisos, numa área total de construção de 3.977 m2. As 125 camas desta residência distribuem-se da seguinte forma: 71 quartos individuais, 24 duplos, 5 quartos adaptados e 1 apartamento T1.

Residência Universitária da Penha II

Já a Residência Universitária de Gambelas tem um valor mais elevado e foi adjudicada por 8.967.609,116€. A área de construção é de 1781 m2, distribuídos por 3 pisos dividindo-se as 162 camas por 80 quartos individuais, 38 quartos duplos, 5 quartos acessíveis e 1 apartamento T1.

Residência Universitária de Gambelas

Os dois edifícios vão ser construídos dentro dos campi universitários de Gambelas e da Penha, proporcionando, assim, uma vivência plena da vida académica, através da criação de um ambiente seguro, confortável e humanizado, estimulando a adoção de comportamentos ambientalmente sustentáveis.

A construção das novas residências tem como objetivo oferecer alojamento temporário de qualidade para os residentes; assegurar condições de conforto e qualidade de vida; incentivar o convívio, a camaradagem e o espírito comunitário; equilibrar a vida em comunidade com o respeito pela individualidade e privacidade de cada um, criando um ambiente propício ao estudo e ao sucesso académico.

Atualmente, a Universidade do Algarve disponibiliza 558 camas e com a construção das duas residências vai aumentar em 51% a sua capacidade de oferta, passando a disponibilizar 845 camas.

Para a Reitor, Paulo Águas, o alojamento continua a ser uma das maiores prioridades da UAlg e com a construção das duas novas residências será dado um importante contributo para reduzir barreiras de acesso ao ensino superior a estudantes deslocados.

Responsável por gerir as verbas do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) até 2026, a diretora da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, Ana Cristina Miranda Perdigão, também testemunhou este momento, realçando a dinâmica e a forma como a UAlg aproveitou estes financiamentos. Na sua opinião, “a UAlg foi exemplar a nível nacional na sua capacidade de visão e no trabalho realizado”.

O projeto de arquitetura das novas residências foi executado pelo arquiteto Rui Gago, da Inovarx, Lda. Já a execução estará a cargo da empresa Domingos da Silva Teixeira S.A.

Esta empreitada realiza-se no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).