Reinaldo Teixeira candidata-se à presidência da Liga Portugal

Reinaldo Teixeira, atual presidente da Associação de Futebol do Algarve (AFA), anunciou que se vai candidatar a Presidente da Liga Portugal, cargo atualmente ocupado pelo ex-árbitro Pedro Proença.

O dirigente e empresário algarvio apresentou oficialmente a candidatura durante as comemorações do 103 aniversário da AFA e disse que foi incentivado para o fazer por vários filiados da AFA e por várias sociedades desportivas da Liga Portugal Betclic e da Liga Portugal 2.

Reinaldo Teixeira acrescentou ainda que, independentemente do resultado, não voltará ao cargo que ocupa no presente mandato da AFA, deixando a porta aberta a um eventual regresso num ato eleitoral posterior.

A cerimónia de aniversário, que decorreu esta quarta-feira na sede da AFA, ficou marcada por momentos de entrega de distinções a sócios honorários, sócios de mérito e votos de louvor, num evento que contou com mais de duzentas entidades e personalidades das áreas do desporto, da política, da educação, da economia e do domínio social, de nível regional e nacional.

Podes encontrar a lista de distinções aqui.