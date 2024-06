Animação musical, Fan Zone do Euro 2024 e relançamento do “Faro. Somos Todos” marcam início do Verão

A instalação de roda gigante, no dia 12 de junho, marcou o início das iniciativas. “Solstício de Verão” vai trazer à baixa da cidade “RFM Time Machine” e Expensive Soul

O Município de Faro, em parceria com várias coletividades e associações do concelho, vai voltar a marcar este ano o início do verão na região do Algarve com um conjunto alargado de iniciativas que incluem a criação de uma fan zone dedicada ao Euro 2024 e instalação de uma roda gigante no Jardim Manuel Bivar, o relançamento da campanha “Faro. Somos Todos” ou o programa de animação “Solstício de Verão”, que terá lugar nos dias 21 e 22 de junho, com os espetáculos “RFM Time Machine” e da banda Expensive Soul, entre outros.

Este programa alargado de animação – que resulta de um protocolo entre o Município de Faro, a Associação de Comércio e Serviços do Algarve (ACRAL), a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (ADCZHF), a Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (ACABF) – tiveram início já esta quarta-feira, dia 12 de junho, com a abertura de uma roda gigante no Jardim Manuel Bivar, fruto de uma parceria entre estas associações e a CMTV.

Hoje dia 14 de junho, dia do encontro inaugural do Campeonato da Europa de futebol, tem também abertura oficial a fan zone dedicada ao Euro 2024, que contará com a transmissão em direto dos encontros dos vários jogos daquela competição, além de animação musical com DJ’s, zonas de street food, bebidas ou um stand do “Faro. Somos Todos”.

No mesmo dia, 14 de junho, será reativada a campanha “Faro. Somos Todos”, que durará até 7 de setembro, com a realização de três sorteios que vão atribuir um total de 20 mil euros para consumos nos estabelecimentos aderentes, uma viatura, uma scooter, além de outros prémios (poderá acompanhar mais informação sobre o “Faro. Somos Todos” em www.farosomostodos.pt).

Outro dos destaques volta a ser o programa “Solstício de Verão, que terá lugar nos dias 21 e 22 de junho, no palco da Doca. O primeiro dia desta iniciativa será dedicado às sonoridades dos anos 80, 90 e 00’s com a RFM Time Machine, enquanto o segundo contará com as atuações de Expensive Soul e de uma Roda de Samba, além de um DJ.

Este conjunto de iniciativas são só algumas das que acontecerão ao longo de todo o verão, no âmbito do protocolo entre o Município e as associações, com o objetivo de dinamizar a cidade e apoiar e revitalizar o comércio, hotelaria e restauração da cidade e do concelho.

Poderá acompanhar o programa completo de iniciativas em: www.veraoemfaro.pt