Encontro de Marchas na Cidade de Faro

O Estádio de São Luís vai receber, no próximo dia 15 de junho, o Encontro de Marchas Cidade de Faro, organizado pela Sociedade Recreativa Bordeirense com o apoio do Município de Faro.

Neste dia, os seis grupos participantes vão desfilar pela Avenida Almeida Carrapato, às 21h00, até ao Estádio de São Luís, iniciando-se o espetáculo, com entrada livre, às 21:30.

Para além da marcha do concelho de Faro- a Marcha de Bordeira, o evento contará com a presença de cinco grupos convidados: a Marcha Poeta Pardal (Quarteira), a Marcha Baeta (Aljustrel), a Marcha da Almovimento (Almodôvar), a Marcha da Madragoa (Lisboa) e a Marcha de Penha de França (Lisboa).

Recorde-se que a Marcha de Bordeira foi a primeira marcha oriunda do Algarve que desfilou na Avenida da Liberdade, em véspera de dia de Santo António, abrindo o desfile das Marchas Populares de Lisboa, em 2015.

A autarquia pretende, com o Encontro de Marchas, reafirmar a autenticidade e identidade da cultura do sul do país e atrair visitantes para a cidade durante a quadra dos santos populares, bem como valorizar a ação das associações locais que participam ativamente na animação da cidade.

O evento conta com o apoio do Sporting Clube Farense e do Agrupamento de Escolas João de Deus.