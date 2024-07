Fado em destaque na Feira Popular de Loulé

O Fado vai estar em destaque em mais uma edição da Feira Popular de Loulé que, de 11 a 14 de julho, anima o Largo do Monumento Eng. Duarte Pacheco.

No arranque do certame, dia 11, pelas 22h00, sobe ao palco o fadista Pedro Moutinho.

Embalado pelo som do Fado, Pedro Moutinho cresceu com ele, como se de uma herança genética se tratasse. Não há separação entre o Fado e o homem que o canta.

“Casa D’Água” é o título do novo álbum de Pedro Moutinho. Este disco é o resultado da soma de duas partes distintas, mas complementares: “Casa” e “Água”, os nomes dos dois EPs que antecederam a edição do álbum. Em “Casa”, o fadista embrenha-se nos caminhos do Fado Tradicional para oferecer ao público um registo cru, que lhe é familiar e confortável. Em “Água”, interpreta canções, fluindo, adaptando e moldando o seu registo tão característico a composições provenientes de outros universos musicais.

Já no dia 14, às 22h00, o programa musical da Feira encerra com uma homenagem à maior fadista de todos os tempos, através do projeto Amália Hoje. Este projeto pop português foi criado pelo músico Nuno Gonçalves (The Gift), em colaboração com Sónia Tavares (The Gift), Fernando Ribeiro (Moonspell) e Paulo Praça. No ano de 2009, para assinalar o 10º aniversário da morte de Amália Rodrigues, Nuno Gonçalves foi convidado pela editora Valentim de Carvalho, a reinterpretar algumas canções do vasto catálogo de Amália Rodrigues, o grande ícone do Fado mundial. O projeto pautou-se pela plena liberdade de escolha das composições, dos seus colaboradores, dos arranjos e toda a direção musical. Assim nasceu o disco “Amália Hoje”, com nove fados imortalizados por Amália Rodrigues e reinterpretados com uma abordagem pop contemporânea, assumindo a postura de que Amália foi a primeira e maior estrela pop de Portugal. O primeiro single lançado, “Gaivota”, cantado por Sónia Tavares, é o grande sucesso deste trabalho.

Motivos musicais (e não só) não faltam para uma visita à Feira Popular de Loulé que irá também integrar o programa do Stock&Chic.

O horário é o seguinte: das 19h00 às 00h00 (quinta-feira e domingo) e das 19h00 às 01h00 (sexta-feira e sábado).

A entrada é livre.