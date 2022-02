Março Jovem regressa à normalidade com mais de uma centena de propostas para todos os gostos

Música, desporto, teatro, dança, arte urbana, proteção civil, voluntariado, empreendedorismo e muito mais assinalam Ano Europeu da Juventude 2022.

No Ano Europeu da Juventude, o Março Jovem regressa à rua com a dinâmica que caracteriza este projeto da Câmara Municipal de Portimão, propondo uma centena de atividades, muitas delas presenciais e distribuídas por um mês intenso.

No respeito pelas normas de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, esta 24ª edição propõe um programa inclusivo e inspirador, que alia a música, o desporto, o teatro, a dança, a arte urbana, a proteção civil, o voluntariado, o empreendedorismo, a prevenção de comportamentos de risco, o património cultural, o ambiente e os costumes e tradições, entre outras vertentes, contando para o efeito com o empenho das 50 instituições que integram o núcleo organizativo, composto por associações juvenis, clubes desportivos e coletividades recreativas e culturais, estabelecimentos de ensino e formação profissional, entidades ligadas à ação social e à saúde.

A festa de abertura está marcada para 3 de março, a partir das 15h00, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, onde atuará o Quarteto de Saxofones da Academia de Música de Portimão, a que se segue um sketch do espetáculo “Cabeças no Ar” pelos alunos do Curso Profissional de Intérprete Ator/Atriz da Escola Básica e Secundária da Bemposta, bem como a atuação do Grupo Avançado de Dança Contemporânea da Escola Municipal de Dança.

Pelas 15h30, o Professor Doutor Jorge Sequeira será o orador da palestra “Dar ao Pedal”, dirigida a jovens do ensino secundário, profissional e universitário, formandos do Instituto do Emprego e Formação Profissional e membros do Conselho Municipal de Juventude e núcleo organizativo do Março Jovem.

Reconhecido como um dos mais influentes Keynote Speakers nacionais, Jorge Sequeira proferiu ao longo dos últimos 20 anos mais de mil palestras motivacionais, principalmente no contexto empresarial, encerrando este evento de abertura com a atuação do DJ Divinius, por volta das 17h00, a partir do Jardim 1º de Dezembro.