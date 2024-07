Claustros do Convento do Carmo em Tavira transformam-se numa sala de cinema ao ar livre

A tão esperada Mostra de Cinema ao Ar Livre, organizada pelo Cineclube de Tavira, regressa de 18 a 28 de julho e de 8 a 18 de agosto.

Nos Claustros do Convento do Carmo, onde volta a ser montada uma enorme tela de cinema, vão ser apresentados 23 filmes, todos aclamados pela crítica e distinguidos em festivais de cinema dos quatro cantos do Mundo.

As sessões começam sempre às 21h30, mas o ideal é chegar antes para desfrutar de todos os momentos da programação, que integra também jantares temáticos, conversas sobre cinema e música. Este ano, a Mostra conta com a participação de cinco restaurantes de Tavira que vão preparar petiscos especiais para dez sessões, algumas em julho e outras em agosto.

Para além da noite de abertura da 24ª edição da Mostra, em que será exibido o filme ‘Perfect Days’, de Wim Wenders, destaque para o programa da sexta-feira seguinte, dia 19 de julho, em que um concerto das Moçoilas (21h00) marca a comemoração dos 25 anos do Cineclube de Tavira. Depois, à hora do costume, é apresentado o filme vietnamita ‘Inside the Yellow Cocoon’, escrito e dirigido por Thien An Phạm.

Verdade seja dita, os primeiros dias da Mostra de Cinema ao Ar Livre prometem emoções fortes. A 24 de julho, a apresentação do filme ‘O Corno’ conta com a presença da realizadora Jaione Camborda. A segunda longa-metragem da cineasta, nascida no País Basco, ganhou o Golden Shell no Festival de Cinema de San Sebastián. A obra fala sobre liberdade e resiliência e reforça a importância da sororidade feminina e da conexão dos seres humanos à natureza.

Mas na programação há também filmes para soltar uma boa gargalhada. São o caso de ‘Don’t Expect too much from the End of the World’, no dia 26 de julho, ‘Los Delincuentes’, no dia 28 do mesmo mês, e das comédias francesas de Quentin Dupieux: ‘Yannick’ e ‘Daaaaaalí!’, que no dia 9 de agosto marcam o serão cinematográfico em Tavira.

Nesta edição, tal como já vem sendo hábito em anos anteriores, o cinema de animação também não foi esquecido. Segunda-feira, dia 22 de julho, é apresentada a longa-metragem ‘They Shot the Piano Player’, de Fernando Trueba e Javier Mariscal. No dia 11 de agosto ‘A Minha Família Afegã’, de Michaela Pavlátova, e no dia 15 do mesmo mês ‘O Rapaz e a Garça’, escrito e dirigido por Hayao Miyazaki.

Dias mais tarde, a 18 de agosto, a premiada obra ‘Kaibutsu’, do realizador japonês Hirokazu Koreeda, encerra a 24ª Mostra de Cinema ao Ar Livre de Tavira. A banda sonora desta obra foi composta pelo grande músico e compositor Ryuichi Sakamoto, falecido recentemente. O filme acaba por lhe prestar homenagem.

Organizada em pleno verão, a iniciativa atrai residentes e turistas nacionais e estrangeiros. Todos os anos, cerca de três mil pessoas assistem aos filmes e usufruem das muitas atividades preparadas pelo Cineclube de Tavira.

Os bilhetes para cada sessão custam 5,5 euros para o público em geral e 3,5 euros para estudantes e sócios do Cineclube. Quem quiser pode ainda adquirir um voucher para cinco sessões por 25 euros ou para onze sessões por 55 euros, usufruindo, assim, de um desconto. Para estudantes e sócios os vouchers custam 15 euros (cinco sessões) e 33 euros (onze sessões).

A Mostra de Cinema ao Ar Livre de Tavira é fruto de uma forte colaboração. Para levar a cabo a iniciativa, o Cineclube de Tavira conta com o apoio da Câmara Municipal de Tavira, do ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual, da Europa Cinemas e de várias empresas privadas.