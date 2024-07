Ivandro, Dillaz, Carminho e Carolina Deslandes atuam no Festival F

O cartaz oficial do “Último Grande Festival de Verão” foi conhecido durante a tarde desta terça-feira em conferência de imprensa no IDB Rooftop em Lisboa.

O Festival F vai para a sua 9ª edição este ano e no cartaz saltam à vista grandes nomes da música portuguesa como Ivandro, Dillaz, Carminho, Carolina Deslandes, T-Rex, Resistência e Nininho Vaz Maia.

Como de resto tem sido hábito nos últimos anos, o cartaz foi apresentado durante a tarde desta terça-feira (16), em Lisboa, no IDB Rooftop com a presença de Ivandro, um dos grandes nomes desta edição.

A edição deste ano começa no dia 5 de setembro, quinta-feira, e termina em pleno Dia da Cidade, no sábado, dia 7. Vão ser 3 dias recheados de muita arte, música portuguesa e animação que vale a pena ser acompanhada no site oficial do Festival F.

O último grande festival de verão apresenta ainda espaços dinâmicos, artes performativas, mercado de autor, exposições e tertúlias.

Os bilhetes estão disponíveis em pré-venda a partir de sexta-feira (dia 19) até dia 30 de julho no site da Ticketline e nos locais habituais. Até esta data, existirão 1000 bilhetes com o preço especial de 20€ por bilhete diário e 45€ pelo passe geral de 3 dias. A partir de 30 de julho, ou a partir da venda total deste lote promocional, o bilhete diário passa a custar 22€ e o passe geral 54€.

A entrada é gratuita até aos 12 anos de idade (inclusive).

Podes descobrir na imagem abaixo o cartaz oficial completo deste Festival F.