Concertos de verão animam centro histórico de Vila Real de Santo António

O centro histórico de Vila Real de Santo António vai ser palco de diversas festas temáticas que pretendem dar vida às zonas pedonais e comerciais da cidade e dinamizar o seu Centro Comercial a Céu Aberto.

Na Praça Marquês de Pombal, as festividades arrancam no dia 13 de julho, ao final da tarde, com o regresso da alegria e do brilho da ‘Festa Glow’. Os DJs Jonny V & Gustavo Vera vão dar música a esta iniciativa organizada em parceria com a Associação Desportiva Jardim Funcional.

O mês de agosto começa com duas noites repletas de ritmos flamencos (2 e 3 de agosto) que prometem atrair muitos visitantes portugueses e espanhóis ao centro histórico da cidade. Na ‘Noche de los Lunares’ irá atuar um variado leque de artistas com grande sucesso no país vizinho, entre os quais o grupo Salistre, Dj DoM, e Aurélio Gallardo.

A 16 de agosto, Vila Real de Santo António torna a vestir-se de azul para uma noite inesquecível e cheia de performances, luzes e muita música. A banda Cookie Monsters (21h00) dá início à animação da ‘Noite Azul’, seguindo-se a atuação de Kind of Magic (22h00), um grupo de tributo aos Queen. O DJ Deelight (00h00) é o último a subir ao palco, dando continuidade aos festejos pela noite dentro.

A festa ‘Bye Bye Summer’ encerra o ciclo, no dia 23 de agosto. A célebre banda portuguesa Los Romeros (22h00) faz as honras da noite, que será encerrada pelo Dj Menasso (00h00).

Festa ‘Anos 80’ e Noite Branca em Monte Gordo

Em Monte Gordo, no dia 20 de julho, pelas 22h00, o DJ Nuno Silva conduz o público numa viagem até aos ‘Anos 80’, através das músicas desta época marcada por uma grande variedade de acontecimentos influentes no panorama cultural.

Em frente ao casino da freguesia, no dia 17 de agosto, Duo Reflexo e DJ Cabeça voltam a atuar na ‘Noite Branca’. Este ano, o destaque vai para o Baile do Breda, que marca o regresso a Portugal do Dj Van Breda, com um novo conceito de baile que engloba as sonoridades mais quentes do Rio de Janeiro.

Todos os eventos têm entrada gratuita e estão inseridos no programa ‘Verão VRSA 2024’, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em parceria com as Juntas de Freguesia e as associações e coletividades locais.