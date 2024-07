Silves Beer Fest junta a música à melhor cerveja artesanal do País

O mais antigo festival da cerveja do Algarve, o Silves Beer Fest, está de volta à Praça Al-Mutamid em Silves entre os dias 17 e 21 de julho com a garantia habitual de um evento cheio de energia e momentos animados, onde a cerveja artesanal é a estrela principal.

São mais de 40 os expositores, de norte a sul do País, que vão fazer parte desta nova edição e que irão apresentar o melhor do mundo da cerveja artesanal, com mais de 80 opções diferenciadas, inovadoras e criativas de cervejas que prometem alegrar o paladar de quem as provar e degustar.

Este evento junta o melhor da cerveja artesanal aos concertos, DJ’s, gastronomia, street food e fun zone, das 18h00 às 01h00.

Cartaz musical:

Dia 17 julho

Dj Daloura – 19h00

Luis Manhita & Luana Velasquez – 21h00

Emanuel & Tânia – 22h45

Deejay Cabrita – 23h00

Dia 18 julho

Dj Carox – 19h00

Chalice Bwoy & The Jah Army Band – 21h00

Trio Kilôco – 22h45

Deejay Cabrita – 23h00

Dia 19 julho

Dj Sérgio Costa – 19h00

Mundo ao Contrário – 21h00

Domingos & Os Índios – 22h45

Dj Alfarroba – 23h00

Dia 20 julho

Deejay Cabrita – 19h00

Plan B – 21h00

Ray Lowe & The Blues Experience – 22h45

Dj Carox – 23h30

Dia 21 julho

Dj Daloura – 19h00

Feel Good Band – 21h00

Beto Kalulu – 22h45

Dj Carox B2B Deejay Cabrita – 23h30

O evento de entrada livre é uma organização do Silves Futebol Clube e do Município de Silves.