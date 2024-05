Faro Jovem anima Jardim Manuel Bivar dias 1 e 2 de junho

Nos dias 1 e 2 de junho o Jardim Manuel Bivar vai transformar-se numa mostra para dezenas de associações do concelho poderem dar-se a conhecer, mas vai haver muito mais.

Durante estes dois dias vão ter lugar dezenas de atividades para os mais jovens, que vão desde o desporto, jogos de computador, ciência, arte e ainda muita música.

As tunas académicas vão marcar presença com atuações e no sábado à noite o Palco da Doca recebe a Escola de Música Moderna do Sul, os WTDPG e ainda DJ Belle.

Este evento tem a organização da autarquia de Faro.

Em baixo podes ver o cartaz detalhado dos dois dias.