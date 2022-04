Festival do Contrabando no seu «formato normal» volta em 2023

Presidente da Câmara de Alcoutim diz que, mesmo estando garantida a sua realização, apoios como o que chegava do “365 Algarve” são fundamentais para que o evento tenha a dimensão que teve antes da pandemia.

O Festival do Contrabando volta em Março de 2023 «no formato normal», com uma ponte que vai permitir atravessar a pé o Guadiana entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, revelou Osvaldo Gonçalves, presidente da Câmara de Alcoutim.

O regresso deste evento de três dias, que teve uma afirmação muito rápida, é já certo, mas a dimensão e a programação que poderá ter depende em grande medida dos apoios que possam surgir.

Afinal, o Festival do Contrabando nasceu e consolidou-se com o apoio do programa “365 Algarve”, criado no primeiro Governo liderado por António Costa, que financiou atividades de culturais e de animação realizadas na época baixa, na região algarvia.

Osvaldo Gonçalves revela que «Continuam a insistir junto da tutela, quer do turismo, quer da cultura, e da CCDR para reivindicar a criação de apoios, que ajudem na realização destes grandes eventos».