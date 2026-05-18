Festival Park & Ride Fest leva skate, FMX e muita música ao skatepark de Olhão

O Skatepark de Olhão recebe, nos dias 23 e 24 de maio, a primeira edição do Park & Ride Fest, um novo evento dedicado à cultura urbana, desportos de ação, música e entretenimento. Com entrada livre, a iniciativa promete animar a cidade algarvia com um programa diversificado pensado para todas as idades.

Integrado na 5ª Feira do Associativismo e Juventude de Olhão, o festival aposta numa combinação de adrenalina, criatividade e convívio, reunindo modalidades como skate, inline freestyle e freestyle motocross (FMX), além de concertos ao vivo, workshops, exposições, market, zona de restauração e espaços de lazer.

Entre os destaques do cartaz estão os espetáculos de FMX Show, demonstrações de skate e basquetebol, bem como atuações musicais de Teen Spirits by Nuno Norte, num tributo aos Nirvana, Mudblood, Fita Bandido e Komar.

O evento contará ainda com uma área lifestyle dedicada a artistas e marcas independentes, zona infantil, food zone, bar, tatuagens, podcast e várias atividades culturais e recreativas.

Segundo a organização, o Park & Ride Fest nasce com o objetivo de dinamizar a cidade de Olhão, promover a cultura urbana e proporcionar uma experiência diferenciadora tanto à comunidade local como aos visitantes.

Com uma forte aposta na juventude, no desporto e na música, a estreia do Park & Ride Fest pretende afirmar-se como um novo ponto de encontro para amantes da cultura urbana no Algarve.