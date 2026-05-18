Lagoa recebe a estreia de “As Três Irmãs” num mergulho contemporâneo no universo de Tchekhov

Uma companhia de teatro entra em palco para ensaiar As Três Irmãs, de Tchekhov. O que acontece a seguir transforma-se no próprio espetáculo. É desta premissa que parte As Três Irmãs, nova criação com texto de Filipe Gouveia e encenação de Diogo Freitas, que estreia a 22 de maio no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa.

Longe de ser uma adaptação convencional do clássico de Anton Tchekhov, a peça assume-se como um ensaio inacabado: uma companhia que mergulha num texto clássico e descobre que já não consegue sair dele. Em cena, Clara, Marta e Tomás interpretam as irmãs de Tchekhov ao mesmo tempo que expõem as suas próprias inquietações: contratos por pagar, dúvidas artísticas e um texto que continua a ser reescrito durante os ensaios.

O espetáculo decorre numa sala de ensaios de um grande teatro, onde as fronteiras entre ficção e realidade se tornam cada vez mais difusas. O encenador dirige e hesita, o dramaturgo entrega novas páginas a meio do processo e o próprio Tchekhov, esperado como visitante simbólico, nunca chega a aparecer. “Estamos ou não a fazer As Três Irmãs?”, pergunta uma das personagens. “Sim. Mas diferente.”

Ao longo da peça, surgem também debates que atravessam o teatro contemporâneo: o lugar de fala, a pertinência de representar um autor russo em contexto de guerra, a cultura de cancelamento e a tensão entre entretenimento e criação artística. A referência ao Navio de Teseu, metáfora filosófica sobre identidade e transformação, serve de espelho ao espetáculo, que se reinventa continuamente sem deixar de ser aquilo que começou por ser.

No centro permanece, contudo, a mesma nostalgia que atravessa a obra original: Moscovo continua distante. E viver continua a ser urgente.

As Três Irmãs é produzida pela Momento – Artistas Independentes, em coprodução com o Auditório Carlos do Carmo, o Teatro Diogo Bernardes, o Theatro Gil Vicente, o Cineteatro Louletano, o Teatro José Lúcio da Silva e o Teatro Municipal de Bragança. Após a estreia em Lagoa, o espetáculo segue em digressão nacional até março de 2027.

Bilhetes à venda aqui.