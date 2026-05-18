Loulé avança com candidatura a Capital Portuguesa da Cultura em 2028

A Câmara Municipal de Loulé encerrou este domingo as comemorações da Semana do Município, depois de dias com muitas iniciativas dirigidas à comunidade, do desporto à cultura, do ambiente à atividade social. O momento central das celebrações – Dia do Município – ficou marcado pelo discurso solene do presidente da Autarquia, que partilhou um balanço estratégico dos seus primeiros meses de governação e traçou as metas para o futuro do concelho.

Com apenas seis meses de mandato, Telmo Pinto falou do peso de liderar uma das mais importantes autarquias do país e a responsabilidade de promover o equilíbrio territorial, a coesão social e de pensar o vasto território e os seus equipamentos. Foi também uma oportunidade para anunciar algumas novidades.

Focado na premissa de que “governar é, antes de mais, cuidar”, o autarca destacou o compromisso do executivo com a dignidade humana, a sustentabilidade e a inovação dos serviços públicos. E é neste último campo que anunciou a intenção de implementar uma iniciativa pioneira em termos dos processos de licenciamento urbanístico: o licenciamento assistido baseado em modelos digitais.

O autarca referiu ainda como desafio a questão energética, como forma de justiça social e a e descarbonização as cidades.

Depois da celebração histórica e do “orgulho” de ser Geoparque Mundial da UNESCO, cuja chancela foi atribuída ao Geoparque Algarvensis, projeto intermunicipal com Silves e Albufeira, a Câmara Municipal de Loulé irá avançar agora para a candidatura a Capital Portuguesa da Cultura 2028. Uma iniciativa que pretende afirmar Loulé como “um território criativo, dinâmico e aberto ao mundo”.

Ao nível dos investimentos estratégicos, o Município está a “preparar e a avançar com obras estruturantes que irão marcar o futuro do concelho – escolas, estruturas residenciais para idosos, equipamentos desportivos e culturais”. Estas obras estão, de resto, “mapeadas e definidas em cronograma”.

De entre as áreas estratégicas de intervenção, Telmo Pinto falou, desde logo dos desafios e compromissos na Educação que passam sobretudo por “garantir igualdade de oportunidades, investir nas escolas, apoiar as famílias”.

Na Habitação, o autarca promete continuar a trabalhar nos objetivos definidos na Estratégia Local de Habitação, criando “respostas concretas, acessíveis e dignas”.

E na área social, o compromisso é “para com quem mais precisa”, estando a Autarquia a trabalhar nos “instrumentos de apoio para os adequar às necessidades atuais”.

A criação de equipamentos, a valorização do associativismo e a promoção de estilos de vida saudáveis são os principais objetivos no Desporto para uma meta maior: “Como sabem é uma das nossas apostas, voltar a ser uma cidade do Desporto!”, frisou Telmo Pinto.

Num concelho com uma área territorial extensa e realidades muito díspares, o Município pretende também promover a coesão territorial através do reforço da parceria com as 11 Juntas de Freguesia para garantir igualdade de acesso a infraestruturas entre o litoral e o interior.

Nas palavras de balanço, Telmo Pinto reafirmou uma governação que se assume “transparente, próxima e ousada”, focada em construir um concelho atrativo para viver, trabalhar e investir.

Já o presidente da Assembleia Municipal, que fez a abertura desta sessão solene, relevou a identidade do território, “um município historicamente dinâmico, mas que soube progredir honrando e valorizando o seu passado”.

Quanto ao papel assumido pelo órgão municipal a que preside na governança local, Silvério Guerreiro sublinhou que “cabe à Assembleia Municipal adotar uma atitude de exigência e fiscalização perante os poderes executivos”, sejam os do estado central ou do executivo municipal. Requalificação urbana, ordenamento do território, reabilitação das infraestruturas, melhoria das acessibilidades e disponibilidade de estacionamento, gestão da recolha de resíduos e qualidade dos serviços, “a Assembleia Municipal estará vigilante e exigente para apoiar a concretização de todas estas necessidades, e para que sejam realizadas com rigor nos prazos adequados”.