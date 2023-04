Município de Faro procura açoteias para Faro Rooftop Festival

Entidades e pessoas proprietárias podem candidatar-se a receber atividades integradas no Açoteia – Faro Rooftop Festival, a realizar nos próximos dias 7 e 8 de julho



O Município de Faro está a convidar entidades e pessoas a disponibilizarem a sua açoteia para acolher atividades a realizar no âmbito do Açoteia – Faro Rooftop Festival, que vai acontecer nos dias 7 e 8 de julho de 2023.

A organização do festival, a cargo do Município de Faro, em parceria com um conjunto de associações e entidades locais regionais, procura açoteias de diversas dimensões e tipologias, que pela sua localização, construção ou tipologia, ou pela forma como estão a ser utilizadas, possam ser diferenciadoras e apelativas para uma visita ou mesmo ser um dos “palcos” deste evento, devendo estas situar-se num raio de sensivelmente de de dois quilómetros do centro da cidade.

Em caso de seleção, a organização acautelará com os proprietários dos edifícios (públicos ou privados) as condições de segurança e acesso ao espaço no decurso do festival.

No âmbito deste festival, será possível, durante estes dois dias, visitar um conjunto de açoteias icónicas que, por norma, não estão acessíveis ao público, onde será possível assistir a performances artísticas, exposições, experiências sensoriais, conhecer boas práticas do uso de açoteias, participar em debates, palestras e experiências, ou simplesmente, apreciar a paisagem de um outro patamar.

Este festival faz parte da Rede Europeia de Açoteias Criativas, uma rede criada a partir de Faro e que junta 9 cidades de oito países na reflexão e desenvolvimento estratégico de ações a concretizar nestes espaços.

O formulário de candidatura para proprietários de açoteias poderá ser realizado em www.acoteia.pt