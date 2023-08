Associação Académica da Universidade do Algarve alarga o Programa Bolsas AAUAlg+ aos estudantes de Mestrado

A Associação Académica da Universidade do Algarve aprovou no passado dia 27 de julho de 2023 o Regulamento de Atribuição de Bolsas AAUAlg+ em sede de Conselho de Gestão da Universidade do Algarve, o que marca a continuidade do programa que garante o apoio da AAUAlg aos estudantes que vejam a sua candidatura à Bolsa da Direção Geral do Ensino Superior indeferida.

Iniciado em 2020 e retomado em 2022, o programa que já entregou mais de 50 bolsas de estudo no valor da propina de formação inicial, contempla como principal novidade o alargamento do apoio aos estudantes de segundo ciclo de formação superior, que garante um crescimento da intervenção social da Académica do Algarve na comunidade académica, de forma a efetivar a premissa fundamental da criação do mesmo, contrariar a barreira socioeconómica na frequência do Ensino Superior.

Mais se informa que a Associação Académica da Universidade do Algarve vai investir cerca de 20.000€ provenientes de fundos próprios e já encetou conversações com vários municípios e empresários da região de forma a alcançar a meta definida e alcançada no período homólogo de 2022, apoiar todos os estudantes elegíveis ao abrigo do Regulamento Aprovado.

O Ensino Superior é um dos principais motores de desenvolvimento do país, a capacidade de formar jovens é essencial não só para a Instituição e para os jovens, mas também para as empresas, entidades e para a região, pelo que a Académica abre portas a todos aqueles que desejem contribuir para o sucesso do projeto, por uma intervenção social justa, equidistante e alargada ao futuro das empresas, das organizações, da região e do país, os estudantes.