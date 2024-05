Comitiva da UAlg realizou visita oficial à Universidade Hassan I de Settat

O reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, chefiou uma comitiva em visita oficial à Universidade Hassan I de Settat (UH1), em Marrocos, nos dias 9 e 10 de maio, a convite do seu homólogo, Abdellatif Moukrim.

A presente visita teve como objetivo analisar hipóteses de desenvolvimento de atividades conjuntas de ensino e de investigação, particularmente na área da inteligência artificial, e foram ainda perspetivadas áreas das ciências biológicas, da saúde e do desporto, além da colaboração com a implementação da licenciatura em línguas ibéricas que se inicia em Settat, em setembro de 2024.

Além das reuniões com o reitor e com os vice-reitores da Universidade Hassan I, a comitiva reuniu-se com os diretores das faculdades de Ciências e Tecnologia, de Economia, e de Ciências Jurídicas, e dos institutos de Saúde e de Desporto, onde também esteve presente o responsável pela formação doutoral da UH1.

A comitiva da UAlg foi recebida pelos presidentes da câmara e pelo responsável pelo conselho municipal de Settat e visitou ainda o centro de inovação e de transferência de tecnologia.

Além da continuação do trabalho em curso, ficaram agendadas reuniões de trabalho bilaterais, a realizar no próximo mês de junho, acerca da formação pós-graduada e da investigação em inteligência artificial, e reuniões entre os diretores das faculdades de Ciências e Tecnologia de ambas as universidades.

Destaque-se que a Universidade Hassan I organiza anualmente no início de maio, um evento de competição desportiva interuniversitária, que tem o nome do príncipe herdeiro do reino de Marrocos. A comitiva participou na cerimónia final de entrega de medalhas, tendo o reitor da UAlg recebido tratamento protocolar semelhante aos reitores das universidades marroquinas presentes. Foi acordado que, a partir de 2025, a UAlg marcará presença neste evento através da participação de estudantes.

As relações da UAlg com a Universidade Hassan I têm perto de uma quinzena de anos, tendo sido iniciadas pelo reitor João Guerreiro com a implementação de projetos de investigação sobre a governança universitária e sobre a avaliação das qualidades da investigação. Todos os projetos têm envolvidos várias outras universidades marroquinas, sendo que a Hassan I tem sempre tido um papel preponderante no estreitamento das relações bilaterais. A criação e instalação da Faculdade de Letras, Artes e Humanidades da Universidade Hassan I, em 2016, foi apadrinhada, mediante convenção, pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UAlg, sendo diretor Manuel Célio Conceição.

Acompanharam o reitor Paulo Águas, o vice-reitor para a Transferência, Inovação e Universidade Digital, João Rodrigues, o diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Carlos Guerrero, e Manuel Célio Conceição, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, que coordena um projeto europeu sobre a formação em alternância com várias universidades marroquinas e foi um dos promotores da reunião, realizada na UAlg, em maio de 2023, entre o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o Conselho de Reitores das Universidades Marroquinas.

O reitor da UAlg fez um balanço muito positivo desta deslocação “que permitiu reforçar as relações existentes e renovar agenda de cooperação num país vizinho com enorme potencial”.