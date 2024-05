Escola Superior de Saúde da UAlg inaugurou equipamentos que vão permitir melhorar o ensino prático

A Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve (ESSUAlg) inaugurou recentemente um laboratório de enfermagem, um consultório clínico e dois laboratórios de imagiologia, que vão permitir melhorar as práticas pedagógicas no ensino e oferecer uma preparação adequada à realidade do contexto clínico.

Para o diretor da ESSUAlg, Luís Pedro Ribeiro, esta inauguração, meramente simbólica, pretende assinalar a aquisição de um conjunto de equipamentos e simuladores, que permitirão melhorar as práticas pedagógicas no ensino da Enfermagem. “Desta forma será possível aos estudantes praticarem atos de Enfermagem em contexto de simulação, preparando-os para a realidade do contexto de trabalho” O mesmo acontece com os laboratórios de Imagiologia, prossegue, “que irão possibilitar aos estudantes uma prática efetiva em laboratório, o que irá proporcionar-lhes uma preparação adequada à realidade do contexto clínico, com ganhos consideráveis nas aprendizagens”. Perspetiva-se, ainda, que possam vir a ser utilizados na prestação de serviços à comunidade.

O diretor da ESSUAlg realçou ainda a importância do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na aquisição destes equipamentos, assegurando que “sem este financiamento tal não teria sido possível a curto ou médio prazo, devido aos montantes financiados, pois o orçamento da Escola não comporta este tipo de aquisições, assegurando apenas as despesas correntes”.

O parceiro por excelência nas várias vertentes da missão da ESSUAlg, segundo Luís Pedro Ribeiro, é a Unidade Local de Saúde do Algarve, EPE., que também se fez representar na referida inauguração, “com quem temos protocolos no âmbito dos Estágios e Ensinos Clínicos e na prestação de serviços”.