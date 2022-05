Investigadoras da UAlg dão a conhecer em livro «Hotéis Literários de Portugal»

«Hotéis Literários de Portugal» é título do livro que abre as portas ao leitor de nove hotéis literários portugueses. Hotéis que foram a casa temporária de escritores, ou nos quais pernoitaram; hotéis que são referidos em obras literárias e que as inspiraram; hotéis reais que alojaram personagens da ficção; mas também hotéis que foram importantes pontos de encontro e de tertúlia de escritores.

Sílvia Quinteiro (coordenadora), Ana Cláudia Salgueiro da Silva, Isabel Dâmaso Santos, Maria Mota Almeida, Maria José Aurindo e Natália Constâncio, autoras deste volume e investigadoras do Lit&Tour, grupo de investigação em Literatura e Turismo, do Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, convidam o leitor a desfazer as malas e instalar-se nestes hotéis literários de Portugal com os viajantes dos tempos e dos textos, acedendo ao ebook em http://hdl.handle.net/10400.1/17807

Nas páginas deste livro, amplamente ilustrado, encontram-se testemunhos da imprensa, excertos de textos literários e passagens retiradas da correspondência pessoal dos autores, bem como registos em livros de hóspedes e fotografias, incorporados em textos que evocam a memória e o encanto destes espaços e sugerem uma rota dos hotéis literários de Portugal, desenhada de norte para sul, com paragem no Grande Hotel de Paris, no Grande Hotel do Porto, no Hotel Mary Castro, no Palace Hotel do Buçaco, no Hotel Quinta das Lágrimas, no Grande Hotel Central, no Lawrence´s Hotel, no Avenida Palace e no Hotel Britania.

“Um livro desta natureza implica um trabalho de campo vasto e moroso”, refere Sílvia Quinteiro, coordenadora deste volume. “Antes de mais, pela quantidade de leituras necessárias para se perceber quais são de facto os hotéis mais representativos quando olhados desta perspetiva. Depois existe toda a pesquisa em torno da história, dos escritores e das obras literárias associadas àqueles espaços, e ainda a recolha das imagens que, neste caso foram quase na totalidade disponibilizadas pelos hotéis que constam do livro”, explica também a autora.

Questionada sobre a importância desta obra, Sílvia Quinteiro, concretiza: “Hotéis Literários de Portugal é um volume que tem na sua base uma investigação feita com o rigor, que é próprio de um trabalho académico, mas tendo como objetivo passar a informação a um público muito amplo e diversificado”.

Hotéis Literários de Portugal também terá uma edição em papel, a sair brevemente.